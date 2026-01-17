В ООН розповіли про ціни на продукти в 2025 році: що в світі дешевшало найбільше Сьогодні 22:09 — Світ

За 2025 рік середнє значення Індексу цін на продовольство становило 127,2 пункту, що на 5,2 пункту (4,3%) вище, ніж середнє значення позаминулого року.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

«Хоча середнє значення Індексу цін на продовольство торік у грудні становило 124,3 пункту, що на 0,8 пункту менше (ніж у листопаді — ред.), загалом за 2025 рік середнє значення Індексу становило 127,2 пункту, що на 5,2 пункту (4,3%) вище за середній показник за 2024 рік», — заявили в Організації.

Зазначається, що у грудні минулого року найбільше подешевшали молочні продукти (-4,4% порівняно з листопадом), проте середній річний показник був на 13,2% вищий середнього показника 2024 року.

«Ціни на вершкове масло різко впали через сезонне зростання доступності вершків у Європі та накопичення запасів після значного виробництва на початку року», — додали у ФAO.

Крім цього, Індекс цін на м’ясо у грудні склав 123,6 пункту, що на 1,7 пункту (1,3%) менше, ніж у листопаді, але все ще на 4,1 пункту (3,4%) вище рівня минулого року.

«Ціни знизилися на всі категорії м’яса, причому найбільше впали в ціні яловичина та птиця», — зазначили в Організації.

Середнє значення Індексу цін на рослинну олію у грудні становило 164,6 пункту, що на 0,4 пункту (0,2%) менше, ніж у листопаді, і стало найнижчим показником за останні пів року.

Водночас Індекс цін на цукор у грудні становив 90,7 пункту, що на 2,1 пункту (2,4%) більше, ніж у листопаді після трьох послідовних місячних знижень. Але він залишився на 28,6 пункту (24,0%) нижчим за рівень позаминулого року.

Середнє значення Індексу цін на зернові у грудні становило 107,3 ​​пункту, що на 1,8 пункту (1,7%) більше, ніж у листопаді минулого року.

