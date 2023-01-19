В Офісі президента підтримали добудову ВЕС – УВЕА — Finance.ua

В Офісі президента підтримали добудову ВЕС – УВЕА Сьогодні 11:15 — Енергетика

Офіс Президента України підтримує добудову вітрових електростанцій, спорудження яких зупинилось внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

«У своїй відповіді на звернення профільних асоціацій сектору ВДЕ від 9 січня 2023 року заступник Керівника ОП Ростислав Шурма наголосив, що «з огляду на важливість порушеного питання Кабінету Міністрів запропоновано забезпечити належне супроводження вказаного законопроєкту у парламенті для прискорення його розгляду і прийняття Верховною Радою», — підкреслили в УВЕА.

Зокрема, з квітня минулого року УВЕА неодноразово закликала Уряд та Парламент прийняти закон про продовження строків введення в експлуатацію вітроенергетичних потужностей за «зеленим» тарифом, будівництво яких зупинилось через повномасштабне вторгнення росії.

Зазначається, що у листопаді Міністерство енергетики зареєструвало законопроєкт № 8191 «Про внесення змін до деяких законів Украі‌ни щодо продовження строку введення в експлуатацію об’єктів відновлюваноі‌ енергетики за договорами купівлі-продажу електричної енергії за „зеленим“ тарифом, укладеними до 31 грудня 2019 року», але з того часу він не розглядався навіть у профільному комітеті. Через це Асоціація звернулася з листом до Офісу Президента з проханням посприяти розгляду цієї законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом «зеленої» енергетики для Євросоюзу.

Обозреватель За матеріалами:

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