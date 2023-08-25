В одному зі штатів США діти інфлюенсерів отримуватимуть відсоток від заробітку батьків — Finance.ua

В одному зі штатів США діти інфлюенсерів отримуватимуть відсоток від заробітку батьків Сьогодні 04:02 — Світ

В одному зі штатів США діти інфлюенсерів отримуватимуть відсоток від заробітку батьків

Американський штат Іллінойс офіційно ухвалив перший в країні закон, спрямований на захист дітей інфлюенсерів.

Що він передбачає? Законопроєкт був одноголосно прийнятий Сенатом штату Іллінойс у березні і підписаний 11 серпня. Закон штату Іллінойс «надасть право інфлюенсерам віком до 16 років отримувати відсоток від заробітку на основі того, як часто вони з’являються у відеоблогах або онлайн-контенті».

Гроші повинні зберігатися в трастовому фонді, до якого дитина зможе отримати доступ, коли їй виповниться 18 років. Наразі не існує законів, які б захищали дітей-інфлюенсерів або дітей, чиї батьки розміщують їх в інтернеті з метою отримання грошової винагороди.

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«Інтернет надає дітям більше можливостей для прояву своєї творчості, ніж будь-коли раніше, — сказав Алекс Гоф, прессекретар губернатора штату Іллінойс. — Якщо неповнолітні можуть отримувати вигоду від своєї творчості, вони заслуговують на захист від батьків, які намагатимуться скористатися талантами своєї дитини та використати їх для власної фінансової вигоди».

Законодавство стосується не лише фінансів, але й приватного життя дітей інфлюенсерів. 24-річна Кем розповіла, що її мати робила контент з нею без попередньої згоди. Активісти кажуть, що подробиці життя дівчини, включаючи перший менструальний цикл і фотографії в лікарні після автокатастрофи, були опубліковані для 10 000 підписників її матері у Facebook.

Кем дала свідчення на підтримку законопроекту HB 1627 штату Вашингтон, який дозволить дітям інфлюенсерів вимагати видалення контенту з їхнім зображенням.

Законопроєкт у Вашингтоні застряг у комітеті без жодних зрушень з лютого. Хоча законодавство штату Іллінойс не охоплює питання конфіденційності та «права на видалення», Кем сподівається, що воно спричинить «хвильовий ефект» у захисті дітей-інфлюенсерів.

Іллінойс увійшов в історію як перший штат, який прийняв законодавство, що захищає дітей-інфлюенсерів, і дітей, які фігурують у контенті соціальних мереж, що приносять прибуток. І сенатор Келер, який представив законопроєкт, думає, що прогрес на цьому не закінчиться.

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