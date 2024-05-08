В одній із областей України розмір субсидії підвищили у 5 разів — Finance.ua
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В одній із областей України розмір субсидії підвищили у 5 разів

Казна та Політика
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В одній із областей України розмір субсидії підвищили у 5 разів
В одній із областей України розмір субсидії підвищили у 5 разів
Кабінет Міністрів збільшив субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів.
Про це повідомляє прем'єр-міністра Денис Шмигаль в Telegram.
«Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п’ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки», — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо за даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам України було спрямовано 35,5 млрд гривень.
УУ державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж минулого року на 12,0 млрд гривень або на 32%. Очікується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.
За матеріалами:
РБК-Україна
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