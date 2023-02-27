В Одесі невдовзі відкриють McDonald’s — Finance.ua
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В Одесі невдовзі відкриють McDonald’s

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Після повернення до роботи в низці українських міст мережа фаст-фудів McDonald’s невдовзі відкриється і в Одесі. Як повідомляє тамтешній Telegram-канал «Думская», ресторан знову відчинить свої двері для відвідувачів уже весною.
«Мак відкриється в... Згідно з даними „Думской“, McDonald’s в Одесі може відкритися в березні-квітні. Зараз у фаст-фуд активно набирають персонал», — йдеться у пості Telegram-каналу.
Відзначимо, що ця мережа фаст-фудів призупинила свою роботу в Одесі відразу ж після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому минулого року.
Не лише в Одесі, але і у всій Україні мережа ресторанів призупинила свої діяльність після початку повномасштабного вторгнення.
Влітку Україна вела переговори щодо відкриття McDonald’s, однак повернутися до роботи фаст-фуду вдалося лише у вересні. 20 вересня відкрилися перші три ресторани у столиці, однак працювали вони лише на доставку — це спричинило великий колапс і блокування системи замовлень.
Доходило навіть до того, що люди спекулювали на замовленнях і продавали бургери по кілька тисяч гривень.
Наступним містом після Києва став Львів. Згодом ресторан відкрився у Тернополі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську і ще багатьох містах України.
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За матеріалами:
УНІАН
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