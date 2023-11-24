В Одесі ліквідували шахрайський кол-центр, який працював під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу (фото) — Finance.ua

В Одесі ліквідували шахрайський кол-центр, який працював під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу (фото) Вчора 12:33 — Кримінал

В Одесі ліквідували шахрайський кол-центр, який працював під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу (фото)

Правоохоронці затримали 3 керівників та 14 учасників злочинної організації, які створили масштабний колл-центр. Вони під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об"єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та обласне управління поліції Одещини.

За даними слідства, учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації - «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ Тім-лідерів». Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл-центру складала до 80 працівників, — повідомили у прокуратурі.

Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив 150−200 тис дол США, з якого до 100 тис дол США йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис дол США — на зарплати. Лише оренда приміщення становила 10 тис дол США на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3−4 місяця з метою конспірації.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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