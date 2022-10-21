В НБУ розповіли про емісійне фінансування бюджету та про вплив роботи "зернового коридору — Finance.ua
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В НБУ розповіли про емісійне фінансування бюджету та про вплив роботи "зернового коридору

Казна та Політика
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Попередній прогноз НБУ щодо монетизації бюджету залишається незмінним — до кінця року обсяги емісії не перевищуватимуть 30 млрд грн на місяць.
Про це сказав Сергій Ніколайчук, заступники Голови НБУ.
«Ми не вбачаємо можливості збільшувати його вище відповідного рівня», — зазначив Сергій Ніколайчук, додавши, що ухвалене Верховною Радою рішення про збільшення видатків держбюджету на 385 млрд грн не потребуватиме додаткового емісійного фінансування.
Про вплив роботи «зернового коридору» на експорт з України
"Завдяки налагодженню «зернового коридоруˮ експортна виручка в останні місяці постійно зростала. Наприкінці вересня «зерновий коридорˮ вийшов на максимальну потужність, і ми очікуємо, що він буде повністю завантажений до кінця року», — розповів Юрій Гелетій.
Заступник Голови НБУ зауважив, що в цьому році, за оцінками НБУ, експорт товарів та послуг очікується на рівні 57,4 млрд дол. США, а наступного року він зросте до 58,5 млрд дол. США.
Про вплив терористичних атак рф на енергетичні об’єкти
Національний банк очікує, що енергетична система, попри атаки з боку росії та значно нижчі потужності, зможе забезпечити адекватне проходження зимового сезону. Водночас руйнування та порушення в роботі системи, спричинені терористичними діями рф, не могли не позначитися на нашій економіці.
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«На жаль, нинішні атаки росії на енергетичні об’єкти були одними з основних причин, через які ми погіршили прогноз економічної активності на ІV квартал. Це також не дало нам суттєво поліпшити прогноз щодо ВВП на цей рік, попри кращу ситуацію у ІІ та ІІІ кварталах», — розповів Сергій Ніколайчук.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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