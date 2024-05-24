В Міноборони вказали причини не прийти за повісткою до ТЦК — Finance.ua

В Міноборони вказали причини не прийти за повісткою до ТЦК Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

В Міноборони вказали причини не прийти за повісткою до ТЦК

Як пояснює Міноборони, поважними причинами неприбуття до ТЦК та СП у строк, визначений у повістці, визнаються такі події:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

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Що робити

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів.

Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Що таке військово-обліковий документ, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та військовий квиток? В чому різниця?

Військово-облікові документи це:

посвідчення про приписку до призовної дільниці - для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення — для військовозобов'язаних;

військовий квиток — для резервістів.

Тобто різні військово-облікові документи — для різних категорій громадян.

Дані необхідно оновити з 18 травня до 16 липня 2024 року.

Військовозобов'язані, які перебувають в Україні, мають оновити свої персональні дані через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста Резерв+, а також у ЦНАП або ТЦКтаСП.

У разі перебування за кордоном інформацію слід надіслати на офіційну електронну адресу ТЦКтаСП за місцем перебування на військовому обліку, або скористатися електронним кабінетом військовозобов'язаного.

Нагадуємо, які саме дані треба оновити до 16 липня 2024 року.

Військовозобов'язані мають до 16 липня 2024 року передусім уточнити:

адресу проживання;

контактний номер телефону;

адреси електронної пошти (за наявності).

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