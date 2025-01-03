В Міненерго назвали умову, за якої Україна не експортуватиме електроенергію за кордон — Finance.ua

В Міненерго назвали умову, за якої Україна не експортуватиме електроенергію за кордон Сьогодні 15:00 — Енергетика

В Міненерго назвали умову, за якої Україна не експортуватиме електроенергію за кордон

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що експорт надлишків електроенергії можливий лише й виключно за відсутності дефіциту та будь-яких обмежень у країні.

«За наявності у нас дефіциту, навіть 1 кіловата, — жодного кіловата на експорт не буде направлено. Тобто за наявності дефіциту, що було наслідком російських ударів по енергетиці, про експорт електроенергії з України навіть не може бути мови. Такого ніколи не було і не буде», — заявив міністр в ефірі телемарафону.

Варто зазначити, що в часи пікового споживання для забезпечення потреб українських споживачів Україна імпортує додаткову електроенергію із сусідніх країн ЄС.

Експорт електроенергії за кордон

Україна в ніч проти 2 січня експортувала електроенергію до Молдови для покриття дефіциту в енергосистемі цієї країни. Про це повідомляло видання NewsMaker. За його інформацією, молдавська держкомпанія Energocom повідомила, що придбала електроенергію, потрібну для покриття дефіциту.

Компанія пояснила, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежено діапазоном 315 МВт із необхідних 650−800 МВт, частина електроенергії резервується на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії з сусідніми країнами.

УНІАН За матеріалами:

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