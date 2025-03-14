В мережі поширюється фальшива інформація щодо статусу «дитини війни» — Finance.ua

В мережі поширюється фальшива інформація щодо статусу «дитини війни» Сьогодні 18:00 — Кримінал

В мережі поширюється фальшива інформація щодо статусу «дитини війни»

Міністерство соціальної політики України повідомляє про поширення неправдивої інформації, згідно з якою нібито терміново потрібно оформити статус «дитини війни» для отримання допомоги.

Зловмисники використовують цю інформацію для збору особистих даних громадян. Міністерство застерігає: не переходьте за сумнівними посиланнями та не поширюйте інформацію з неперевірених джерел.

Нагадуємо, що порядок надання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 5 квітня 2017 року (зі змінами). Заява на отримання цього статусу подається до служби у справах дітей разом із необхідними документами. Після оцінки потреб дитини визначаються відповідні послуги.

«Якщо ви зустрічаєте пропозицію подати заявку через сумнівні онлайн-формуляри, не переходьте за такими посиланнями — це шахраї», — наголосили в міністерстві.

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