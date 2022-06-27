В мережі показали робота, який може ходити під водою (відео) — Finance.ua

В мережі показали робота, який може ходити під водою (відео) Вчора 02:33 — Технології&Авто

Китайська компанія Unitree Robotics показала можливості чотирилапого робота В1: він може повністю занурюватися під воду і ходити дном. Необхідно лише, щоб антена, що приймає сигнал, у цей момент височіла над рівнем води.

Крім того, інженери продемонстрували максимальну вантажопідйомність робота при ходьбі суходолом. Спочатку вони закріпили на ньому вантаж масою 80 кілограмів, а потім прокотили людину вагою 103,4 кілограми.

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