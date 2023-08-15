В Києві вводять нові обмеження на дорогах — Finance.ua

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В Києві вводять нові обмеження на дорогах

Технології&Авто
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В Києві вводять нові обмеження на дорогах
В Києві вводять нові обмеження на дорогах
На дорогах Києва через спеку запровадили обмеження на рух для великовагового транспорту.
Про це патрульна поліція Києва повідомляє в Телеграмі.
«На території столиці введений тепловий режим. Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом», — ідеться у повідомленні.
У поліції нагадали, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.
«Головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду», — зазначили поліцейські.
За матеріалами:
MMR
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