В Києві вводять нові обмеження на дорогах — Finance.ua

В Києві вводять нові обмеження на дорогах Сьогодні 11:33 — Технології&Авто

В Києві вводять нові обмеження на дорогах

На дорогах Києва через спеку запровадили обмеження на рух для великовагового транспорту.

Про це патрульна поліція Києва повідомляє в Телеграмі.

«На території столиці введений тепловий режим. Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом», — ідеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

«Головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду», — зазначили поліцейські.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.