В Києві власники житла, які прихистили переселенців, можуть отримати компенсацію від держави — Finance.ua

В Києві власники житла, які прихистили переселенців, можуть отримати компенсацію від держави

Вчора 12:03 — Казна та Політика

У Києві можна отримати компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Щоб отримати компенсацію, містяни, які розмістили вимушених переселенців, мають самостійно внести відомості про житло, доступне для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб, до , містяни, які розмістили вимушених переселенців, мають самостійно внести відомості про житло, доступне для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб, до веб-ресурсу «Прихисток»

Також ця інформація може бути внесена відповідною районною держадміністрацією після подання відповідної заяви власника житла.

Заяву в довільній формі із вказанням прізвища, ім’я та по батькові від кожної розміщеної особи потрібно подати до ЦНАПів Києва.

Куди подати. Заява подається за місцем розташування житлового приміщення.

Відповідна заява подається і у день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у цьому житловому приміщенні.

Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом 5 днів з дня закінчення звітного місяця подає до ЦНАПу заяву за встановленою формою та пред’являє відповідні документи, перелік яких розміщено на сайті.

ЦНАПи міста Києва працюють з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 17:00.

Всю актуальну інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії call-центру: 202-60-38, 202-60-39.

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