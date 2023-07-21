В Китаї налічується понад 670 мільйонів користувачів смартфонів 5G — Finance.ua

В Китаї налічується понад 670 мільйонів користувачів смартфонів 5G 21.07.2023, 02:10

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) продемонструвало вражаючий прогрес у телекомунікаційному секторі 5G в країні.

З приголомшливими 676 мільйонами користувачів 5G-смартфонів і майже 3 мільйонами розгорнутих базових станцій 5G Китай є лідером у розвитку технології 5G.

Вражаючі статистичні дані свідчать про домінування Китаю в технології 5G

Галузь пережила 6,2% зростання доходу і вражаюче зростання загального обсягу бізнесу на 17,1% в порівнянні з минулим роком. Наразі використовується понад 2,12 мільярда мобільних пристроїв Інтернету речей (IoT), що свідчить про широке впровадження мобільних технологій у різних галузях промисловості.

Вплив технології 5G відчувається в таких секторах, як охорона здоров’я, освіта і транспорт, а понад 50 000 прикладів застосування демонструють її трансформаційний потенціал. Кампанія промислового інтернету «Сто міст, тисяча парків» ще більше прискорила цифрову трансформацію Китаю, принісши користь численним підприємствам і сприяючи інноваціям завдяки створенню впливових промислових інтернет-платформ.

Керівники найбільших телекомунікаційних компаній підкреслили роль технологій наступного покоління, в тому числі 5G, хмарних обчислень, великих даних і штучного інтелекту, у стимулюванні зростання сектору. Вони підкреслили зростаючий попит на інтелектуальну цифрову трансформацію та ключову роль ШІ в ініціюванні нової хвилі технологічної революції та промислової трансформації.

Лю Ліхун, голова China Unicom, прогнозує, що протягом наступних двох років штучний інтелект матиме значний вплив на 50% робочих місць, що потенційно означатиме початок чергової промислової революції.

Значні досягнення Китаю в галузі технології 5G , а також її широка інтеграція в різних галузях, зміцнюють його позицію як глобального телекомунікаційного центру і є прикладом його відданості технологічному прогресу.

За даними Globaltimes, Китай активно зосереджується на розвитку досліджень і розробок технології 6G, надаючи пріоритет поліпшенню якості мережі 5G, розширенню покриття і зниженню витрат.

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