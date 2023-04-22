В КМДА розповіли, як зменшилась кількість закладів торгівлі у Києві у 2022 році — Finance.ua
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В КМДА розповіли, як зменшилась кількість закладів торгівлі у Києві у 2022 році

Казна та Політика
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В КМДА розповіли, як зменшилась кількість закладів торгівлі у Києві у 2022 році
В КМДА розповіли, як зменшилась кількість закладів торгівлі у Києві у 2022 році
Протягом 2022 року кількість продовольчих і непродовольчих закладів торгівлі у столиці зменшилась на 6% та становить 7168 підприємств.
Про це повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Володимир Костіков.
«російська агресія „вдарила“ по торгівельній інфраструктурі столиці, але ситуація стабілізувалась. На сьогодні ми втратили 430 торгівельних точок, але бізнес поступово пожвавлюється. Важливу роль у цьому зіграла продумана політика керівництва міста в забезпеченні населення продовольчими товарами. Минулого року щотижнево у столиці проводилось близько 52 ярмарків. Загалом було проведено 1861 ярмарок, на яких реалізовано більше 18 тисяч тонн сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів. За зведеними даними, участь у таких ярмарках взяли майже 54 тисячі суб’єктів господарювання», — наголосив Костіков.
Також Департамент протягом 2022 року забезпечив надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва столиці.
Протягом минулого року також підписано додаткові угоди до договорів про співробітництво з 12 банками, погоджено компенсацію відсотків 57 позичальникам на суму 12,74 млн грн, які отримали кредити на суму більше ніж 600 мільйонів гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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