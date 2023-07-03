В КМДА розповіли, як потрапити до укриттів, що розташовані у школах Києва — Finance.ua
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В КМДА розповіли, як потрапити до укриттів, що розташовані у школах Києва

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Укриття та сховища в закладах освіти Києва використовуються за призначенням. Рішень щодо обмеження їх використання місто не приймало.
Про це повідомили в КМДА.
Наразі в закладах освіти майже 900 захисних споруд, які окремо утримуються та обліковуються. Жодне укриття в закладах освіти не визначене непридатним, вони використовуються за призначенням.
Заклади освіти, їх територія і приміщення наразі активно використовуються для захисту та наданню допомоги киянам. Саме у школах, у разі потреби, базуються евакуаційні комісії, а в разі перебоїв з енергопостачанням працює 451 пункт незламності.
Щоб потрапити в укриття або пункт незламності, необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу. Додатково всі заклади освіти столиці облаштовані достатньою кількістю камер спостереження та «тривожною кнопкою», а три чверті закладів фізично охороняє «Муніципальна охорона».
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За матеріалами:
Finance.ua
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