В Kia показали оригінальний мінівен — Finance.ua

В Kia показали оригінальний мінівен
Опубліковано перші фото Kia Ray 2023. Компактний мінівен презентують у вересні в Південній Кореї, і після цього він надійде в продаж за ціною від $10 500.
Про це повідомляє офіційний сайт Kia.
Kia Ray не є абсолютно новим — це масштабна модернізація вже наявної моделі. Автомобіль зберігає характерний профіль із вертикальними стійками даху. Водночас у нього з’явилася заглушка на місці решітки радіатора, більші фари та ліхтарі.
Також замінено бампери та двері багажника. Автомобіль зберігає цікаве асиметричне компонування кузова: зліва встановлені звичайні задні двері, а праворуч — зсувні.
Мінівен Kia Ray побудований на платформі хетчбека Picanto. Це одна з найкомпактніших моделей марки.
Розміри Kia Ray 2023:
- довжина — 3595 мм;
- ширина — 1595 мм;
- висота — 1700 мм;
- колісна база — 2520 мм.
У салоні змінено передню панель і встановлено цифровий щиток приладів. Крім того, збільшено в розмірах дисплей мультимедіа. Базова комплектація Kia Ray включає кондиціонер, підігрів сидінь, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.
Спочатку новий Kia Ray продаватимуть лише з 1,0-літровим 78-сильним бензиновим двигуном. Пізніше лінійку може розширити електронна версія, адже в попередника вона була.
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