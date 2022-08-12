В Kia показали оригінальний мінівен — Finance.ua

В Kia показали оригінальний мінівен Вчора 02:26 — Технології&Авто

В Kia показали оригінальний мінівен, Фото: Kia

Опубліковано перші фото Kia Ray 2023. Компактний мінівен презентують у вересні в Південній Кореї, і після цього він надійде в продаж за ціною від $10 500.

Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

Kia Ray не є абсолютно новим — це масштабна модернізація вже наявної моделі. Автомобіль зберігає характерний профіль із вертикальними стійками даху. Водночас у нього з’явилася заглушка на місці решітки радіатора, більші фари та ліхтарі.

Фото: Kia

Також замінено бампери та двері багажника. Автомобіль зберігає цікаве асиметричне компонування кузова: зліва встановлені звичайні задні двері, а праворуч — зсувні.

Мінівен Kia Ray побудований на платформі хетчбека Picanto. Це одна з найкомпактніших моделей марки.

Розміри Kia Ray 2023:

довжина — 3595 мм;

ширина — 1595 мм;

висота — 1700 мм;

колісна база — 2520 мм.

У салоні змінено передню панель і встановлено цифровий щиток приладів. Крім того, збільшено в розмірах дисплей мультимедіа. Базова комплектація Kia Ray включає кондиціонер, підігрів сидінь, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

Фото: Kia

Спочатку новий Kia Ray продаватимуть лише з 1,0-літровим 78-сильним бензиновим двигуном. Пізніше лінійку може розширити електронна версія, адже в попередника вона була.

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