В Ізраїлі розробили радар, здатний «бачити» крізь стіни — Finance.ua
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В Ізраїлі розробили радар, здатний «бачити» крізь стіни

Вчора 01:30Технології&Авто
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В Ізраїлі розробили радар, здатний «бачити» крізь стіниВ Ізраїлі розробили радар, здатний «бачити» крізь стіни, defence-blog.com
Ізраїльська компанія «Camero-Tech» розробила систему радарів нового покоління, що дозволяє «бачити» людей та нерухомі предмети крізь перешкоди.
Про це повідомляє Defence Blog.
Зазначається, що нова система «Xaver 1000» послуговується алгоритмом відслідковування рухомих цілей на основі штучного інтелекту, а також власноруч розробленої 3D-функції «Sense-Through-The-Wall», що дозволяє виявляти людей або статичні об’єкти за стінами та перешкодами.
Повідомляється, що новий радар дозволяє бачити рухомі об’єкти у високій роздільній здатності аж до рівня окремих частин тіла, незалежно від положення об’єкта.
Водночас система дозволяє вимірювати зріст чи параметри об’єктів, визначати, чи вони є дорослими людьми, дітьми чи тваринами.
У компанії відзначили, що керувати системою може одна людина. Для цього необхідно лише натиснути кнопку запуску. І наголосили на широкому спектрі її використання військовими, правоохоронцями, рятувальниками, розвідниками та іншими спецпідрозділами в умовах ворожого середовища та стихійних лих.
За матеріалами: Укрінформ
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