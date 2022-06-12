В Ізраїлі розробили радар, здатний «бачити» крізь стіни — Finance.ua

Зазначається, що нова система «Xaver 1000» послуговується алгоритмом відслідковування рухомих цілей на основі штучного інтелекту, а також власноруч розробленої 3D-функції «Sense-Through-The-Wall», що дозволяє виявляти людей або статичні об’єкти за стінами та перешкодами.
Повідомляється, що новий радар дозволяє бачити рухомі об’єкти у високій роздільній здатності аж до рівня окремих частин тіла, незалежно від положення об’єкта.
Водночас система дозволяє вимірювати зріст чи параметри об’єктів, визначати, чи вони є дорослими людьми, дітьми чи тваринами.
У компанії відзначили, що керувати системою може одна людина. Для цього необхідно лише натиснути кнопку запуску. І наголосили на широкому спектрі її використання військовими, правоохоронцями, рятувальниками, розвідниками та іншими спецпідрозділами в умовах ворожого середовища та стихійних лих.