В Ізраїлі хочуть «заохочувати добровільну еміграцію» у сектор Гази — Finance.ua
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В Ізраїлі хочуть «заохочувати добровільну еміграцію» у сектор Гази

Світ
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Ізраїльський міністр фінансів Бецалель Смотрич виступив за заселення Ізраїлем сектору Гази після закінчення війни з терористами ХАМАС.
Про це пише Укрінформ з посиланням на The Times of Israel.
На думку міністра фінансів, Ізраїль має обговорювати відродження цивільних поселень у секторі Гази в рамках планування долі анклаву після повалення ХАМАС та закликав Ізраїль «заохочувати добровільну еміграцію» на ці території.
Смотрич також підтвердив свою відмову перераховувати податкові платежі Палестинській автономії через занепокоєння, що гроші потраплять до Гази.
«Ми будемо контролювати безпеку, і нам потрібен буде цивільний (контроль)», — сказав міністр.
«Я за те, щоб повністю змінити реальність у Газі, вести розмову про поселення в секторі Гази… Нам потрібно буде там керувати довго… Якщо ми хочемо бути там у військовій формі, ми повинні бути там і у цивільному одязі», — додав урядовець.
За матеріалами:
Укрінформ
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