В Івано-Франківській області заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн гривень — Finance.ua

В Івано-Франківській області заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн гривень
В Івано-Франківській області арештовано та передано в АРМА активи російських компаній на понад 200 млн гривень. Підприємства спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як зазначається, кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта — Україні.
Встановлено, що рф володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ — два російські банки та одне ТОВ.
Після вторгнення рф топменеджемент розпочав переведення майнового комплексу на підконтрольну їм компанію.
За матеріалами СБУ арешт накладено на такі російські активи:
- корпоративні права на 14,8 млн грн;
- цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн.
Активи передано в управління АРМА. Досудове розслідування триває за трьома статтями ККУ.
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