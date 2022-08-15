В Івано-Франківській області заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн гривень — Finance.ua
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В Івано-Франківській області заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн гривень

Кримінал
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В Івано-Франківській області заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн гривень
В Івано-Франківській області заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн гривень, ssu.gov.ua
В Івано-Франківській області арештовано та передано в АРМА активи російських компаній на понад 200 млн гривень. Підприємства спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як зазначається, кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта — Україні.
Встановлено, що рф володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ — два російські банки та одне ТОВ.
Після вторгнення рф топменеджемент розпочав переведення майнового комплексу на підконтрольну їм компанію.
За матеріалами СБУ арешт накладено на такі російські активи:
  • корпоративні права на 14,8 млн грн;
  • цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн.
Активи передано в управління АРМА. Досудове розслідування триває за трьома статтями ККУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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