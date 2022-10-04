В Італії заарештували нерухомість двох російських олігархів — Finance.ua
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В Італії заарештували нерухомість двох російських олігархів

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Італія заморозила об’єкти нерухомості, що належать двом російським олігархам. Арешт накладено на віллу на розкішному морському курорті Портофіно, а також нерухомість у Сірміоні на озері Гарда.
Про це повідомляє Reuters .
Поліція наклала арешт на віллу Альтакьяра, особняк із парком на мисі Портофіно на Лігурійському морі, а також майно та автомобіль у Римі у Едуарда Худайнатова, колишнього глави російського енергетичного гіганта «Роснефть».
Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення москви до України.
У травні італійська поліція конфіскувала розкішну яхту «Шахерезада» вартістю близько 700 млн доларів, яка, як вважається, належала Худайнатову і яка в ЗМІ зв’язувалася з президентом росії путіним.
У рамках окремої операції поліція заморозила нерухомість у Сірміоні, місті на озері Гарда на північному сході Італії, вартістю понад 15 млн. євро. Одне з джерел повідомило, що вона належить Григорію Берьозкіну, голові правління російської групи прямих інвестицій Esn.
У березні та квітні Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 млн євро у заможних росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок та придбали нерухомість у багатьох престижних місцях.
Згідно з оновленим офіційним списком Guardia di Finanza, загальна вартість активів, вилучених на даний момент в Італії у російських олігархів, становить понад 1,7 млрд євро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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