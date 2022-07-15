В Іспанії проїзд у поїздах стане безкоштовним — Finance.ua

В Іспанії проїзд у поїздах стане безкоштовним Вчора 05:38 — Світ

В Іспанії проїзд у поїздах стане безкоштовним

В Іспанії на тлі енергетичної кризи з 1 вересня 2022 пасажири зможуть безкоштовно їздити на різних поїздах національної мережі Renfe.

Про це пише CNN

Як пояснив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, з 1 вересня до кінця 2022 року квитки на потяги, що обслуговуються громадськими службами мережі Cercanías, Rodalies та Media Distance (поїздки місцевої та середньої дальності), будуть безкоштовними.

При цьому уточнюється, що пропозиція не поширюється на квитки в один кінець або на далекі поїздки. Безкоштовні квитки будуть розраховані щонайменше на 10 поїздок «туди і назад».

До таких заходів влада країни вирішила вдатися в умовах енергетичної кризи та високої інфляції в Європі.

«Цей захід заохочує максимальне використання цього виду громадського транспорту, щоб гарантувати необхідні щоденні поїздки на роботу безпечним, надійним, зручним, економічним та екологічним транспортним засобом в умовах надзвичайних обставин неухильного зростання цін на енергію та паливо», — йдеться у повідомленні міністерства транспорту Іспанії.

Про програму Renfe було оголошено невдовзі після того, як уряд Іспанії зобов’язався зменшити на 50% плату за громадський транспорт для державного транспорту.

Як повідомлялося, раніше з подібними цілями у Німеччині запустили проїзні на місяць вартістю 9 євро, які можна використати у місцевому та регіональному транспорті по всій країні. Втім, у перші дні акція спричинила тисняви у громадському транспорті, пізніше ситуація була врегульована.

Тим часом в Австрії ще наприкінці 2021 року запровадили «кліматичні квитки» зі значною знижкою, дійсні на всіх видах громадського транспорту країни, з метою спонукати людей залишати свої машини вдома. Klimaticket на рік коштує 1095 євро, що становить близько 3,50 долара на день.

Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.