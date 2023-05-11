В Індії планують заборонити дизельні авто у великих містах до 2027 року — Finance.ua

В Індії планують заборонити дизельні авто у великих містах до 2027 року Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

В Індії планують заборонити дизельні авто у великих містах до 2027 року

У рамках «зеленого» переходу країни Індія планує заборонити дизельні автомобілі в містах-мільйонниках і сильно забруднених містах до 2027 року. Відмова від бензину та дизпального у транспортному секторі Індії знизить світовий попит на нафту.

Про це пише Bloomberg.

«Рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів, згідно зі звітом, підготовленим комітетом на чолі з колишнім міністром нафти Індії Таруном Капуром. Комісія також запропонувала поступово відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.

Відмова від бензину та дизельного палива в транспортному секторі Індії знизить світовий попит на нафту, але перехід країни на електромобілі відстає від інших країн, таких як Китай. Група була створена в грудні 2021 року Міністерством нафти країни, щоб допомогти промисловості розробити плани з нульовим рівнем викидів", — пише агентство.

За даними уряду, за рік, що закінчився 31 березня, на дизельне паливо та бензин припадало трохи більше половини загального споживання нафти в Індії. Починаючи з 2024 року, всі нові реєстрації міських транспортних засобів повинні бути електричними, йдеться у звіті під назвою «Зелений зсув».

Представник міністерства нафти не став одразу коментувати наступні кроки після публікації звіту та його рекомендацій.

Група зробила й інші пропозиції, зокрема, поставила за мету, щоб до 2030 року 25% домогосподарств використовували електроенергію для приготування їжі, що допоможе зменшити залежність від імпортованого скрапленого газу, а також сприяти використанню екологічно чистого авіаційного палива.

Оскільки промисловий та енергетичний сектори є основним джерелом викидів в Індії, відновлювана енергетика, електрифікація опалення та енергоефективність розглядаються як ключові шляхи до «зеленого» переходу.

Однак, згідно зі звітом, країна має великі запаси вугілля, і, можливо, не вдасться повністю відмовитися від його використання протягом наступних 15−20 років.

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