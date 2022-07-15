В Google, Facebook та Tesla нові скорочення та «заморозка» найму — Finance.ua

В Google, Facebook та Tesla нові скорочення та «заморозка» найму
FAANG-компанії тепер найматимуть айтівців в обмеженій кількості, а вимоги до штатних фахівців стануть вищими.
Google у другому кварталі найняв близько 10 000 нових співробітників, а тепер зупиняє набір персоналу до кінця року, пише The Wall Street Journal. В електронному листі, відправленому співробітникам, генеральний директор Сундар Пічаї заявив, що Google «зменшить темпи найму до кінця року, але, як і раніше, підтримуватиме найважливіші можливості». При цьому до фахівців тепер вимоги вищі.
«Рухаючись уперед, ми маємо бути більш заповзятливими, працювати швидше, з більш чіткою концентрацією та більшим ентузіазмом, ніж ми показували у більш сприятливі дні, — написав Пічаї в електронному листі. — У деяких випадках це означає консолідацію там, де інвестиції перетинаються, та оптимізацію процесів. В інших випадках це означає припинення розгортання та повторне розгортання ресурсів у областях із вищим пріоритетом».
Материнська компанія Google Alphabet повідомила, що в штаті працює 163 906 співробітників (станом на кінець березня) — на 17% більше, ніж роком раніше.
Meta
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив про зниження найму та більш жорсткий відбір персоналу до кінця року, пише Dice. Це може вплинути на плани програмістів, що хочуть працювати у Facebook, Instagram, WhatsApp або допомагати розробляти лінійку пристроїв віртуальної реальності Oculus.
Так, цього року Meta найме від 6000 до 7000 інженерів, хоча раніше в планах було влаштувати на роботу 10 000. Також Цукерберг сказав, що внутрішній темп роботи компанії прискориться, а ресурси для співробітників скоротяться.
«Я думаю, що деякі з вас можуть вирішити, що це місце не для вас, і що я погоджуюсь із самостійним вибором, — сказав Цукерберг. — Насправді в компанії, мабуть, є купа людей, яких тут не повинно бути».
Незважаючи на цю ситуацію, Meta залишається однією з найбільш високооплачуваних компаній у сфері технологій. Наприклад, інженер може заробляти $235 тисяч на рік базової зарплати, майже $300 на опціонах на акції та отримувати бонус у розмірі $53 326 доларів.
Tesla
Tesla звільняє 229 працівників команди Autopilot (автоматична система допомоги водіння) та закриває офіс у Сан-Матео, пише TechCrunch . Всього в офісі працювало 276 осіб, 47 співробітників, що залишилися, переведуть до офісу в Баффало. Більшість робітників нібито займалися помірно низькокваліфікованою та низькооплачуваною роботою — маркуванням даних автопілота, яке включає визначення того, добре чи погано алгоритм Tesla ідентифікував об’єкт.
Звільнення є частиною плану 10% скорочення робочої сили, про який генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив у червні. Ось тільки компанія не надала попереднє повідомлення про звільнення за 60 днів, яке вимагає федеральний закон, тому вже зараз є один позов до суду від співробітника компанії, і їх може бути більше.
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