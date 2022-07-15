В Google, Facebook та Tesla нові скорочення та «заморозка» найму — Finance.ua

В Google, Facebook та Tesla нові скорочення та «заморозка» найму Вчора 01:41 — Фондовий ринок

В Google, Facebook та Tesla нові скорочення та «заморозка» найму

FAANG-компанії тепер найматимуть айтівців в обмеженій кількості, а вимоги до штатних фахівців стануть вищими.

Google

Google у другому кварталі найняв близько 10 000 нових співробітників, а тепер зупиняє набір персоналу до кінця року, пише The Wall Street Journal . В електронному листі, відправленому співробітникам, генеральний директор Сундар Пічаї заявив, що Google «зменшить темпи найму до кінця року, але, як і раніше, підтримуватиме найважливіші можливості». При цьому до фахівців тепер вимоги вищі.

«Рухаючись уперед, ми маємо бути більш заповзятливими, працювати швидше, з більш чіткою концентрацією та більшим ентузіазмом, ніж ми показували у більш сприятливі дні, — написав Пічаї в електронному листі. — У деяких випадках це означає консолідацію там, де інвестиції перетинаються, та оптимізацію процесів. В інших випадках це означає припинення розгортання та повторне розгортання ресурсів у областях із вищим пріоритетом».

Материнська компанія Google Alphabet повідомила, що в штаті працює 163 906 співробітників (станом на кінець березня) — на 17% більше, ніж роком раніше.

Meta

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив про зниження найму та більш жорсткий відбір персоналу до кінця року, пише Dice . Це може вплинути на плани програмістів, що хочуть працювати у Facebook, Instagram, WhatsApp або допомагати розробляти лінійку пристроїв віртуальної реальності Oculus.

Так, цього року Meta найме від 6000 до 7000 інженерів, хоча раніше в планах було влаштувати на роботу 10 000. Також Цукерберг сказав, що внутрішній темп роботи компанії прискориться, а ресурси для співробітників скоротяться.

«Я думаю, що деякі з вас можуть вирішити, що це місце не для вас, і що я погоджуюсь із самостійним вибором, — сказав Цукерберг. — Насправді в компанії, мабуть, є купа людей, яких тут не повинно бути».

Незважаючи на цю ситуацію, Meta залишається однією з найбільш високооплачуваних компаній у сфері технологій. Наприклад, інженер може заробляти $235 тисяч на рік базової зарплати, майже $300 на опціонах на акції та отримувати бонус у розмірі $53 326 доларів.

Tesla

Tesla звільняє 229 працівників команди Autopilot (автоматична система допомоги водіння) та закриває офіс у Сан-Матео, пише TechCrunch . Всього в офісі працювало 276 осіб, 47 співробітників, що залишилися, переведуть до офісу в Баффало. Більшість робітників нібито займалися помірно низькокваліфікованою та низькооплачуваною роботою — маркуванням даних автопілота, яке включає визначення того, добре чи погано алгоритм Tesla ідентифікував об’єкт.

Звільнення є частиною плану 10% скорочення робочої сили, про який генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив у червні. Ось тільки компанія не надала попереднє повідомлення про звільнення за 60 днів, яке вимагає федеральний закон, тому вже зараз є один позов до суду від співробітника компанії, і їх може бути більше.

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