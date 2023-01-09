В General Motors готують розкішного конкурента Tesla Roadster: перші подробиці та рендер — Finance.ua
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В General Motors готують розкішного конкурента Tesla Roadster: перші подробиці та рендер

Технології&Авто
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В General Motors готують розкішного конкурента Tesla Roadster: перші подробиці та рендер
В General Motors готують розкішного конкурента Tesla Roadster: перші подробиці та рендер
В General Motors працюють над стильним електричним кабріолетом Cadillac. Перше зображення нової розкішної моделі з’явилося на офіційній сторінці дизайн-студії концерну в Instagram.
Поки що інформації про нову модель небагато. Про те, що це електрокар, свідчить відсутність вихлопних труб. Дизайн витриманий у традиційному гранчастому стилі Cadillac, а ліхтарі імітують характерні «кілі», як на моделях 50-х років. Салон є чотиримісним.
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Зважаючи на все, новий Cadillac стане іміджевою моделлю і наступником кабріолету XLR. Основним конкурентом електрокара, швидше за все, стане Tesla Roadster. Однак якщо у цієї моделі знімається тільки центральна секція даху, то у Cadillac верх складається повністю.
Характеристики моделі поки що не відомі. Швидше за все, електромобіль Cadillac буде побудований на модульній платформі Ultium, як і більшість електричних моделей концерну General Motors — від доступного Chevrolet Equinox до флагманського Cadillac Celestiq. Вона дозволяє встановлення двигунів сумарною потужністю до 1000 к. с. та батарей, що забезпечують запас ходу до 500-600 км.
За матеріалами:
Фокус
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