В Естонії знайшли роботу понад 13 000 українських біженців — Finance.ua

В Естонії знайшли роботу понад 13 000 українських біженців Сьогодні 04:06 — Особисті фінанси

Станом на 10 вересня на обліку в Касі страхування від безробіття Естонії стояли 49 463 особи.

По повітах найвищий рівень безробіття, як і раніше, в Іда-Вірумаа — 12%.

Серед українських біженців як безробітні зареєстровані 4430 осіб. Частка українських біженців серед безробітних становить 9%. Понад 13 500 біженців вже знайшли в Естонії роботу.

Естонія заморозила понад 20 млн євро російських активів з початку повномасштабної війни росії проти України.

uamedia За матеріалами:

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