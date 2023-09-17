В Естонії знайшли роботу понад 13 000 українських біженців — Finance.ua
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В Естонії знайшли роботу понад 13 000 українських біженців

Особисті фінанси
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Станом на 10 вересня на обліку в Касі страхування від безробіття Естонії стояли 49 463 особи.
По повітах найвищий рівень безробіття, як і раніше, в Іда-Вірумаа — 12%.
Серед українських біженців як безробітні зареєстровані 4430 осіб. Частка українських біженців серед безробітних становить 9%. Понад 13 500 біженців вже знайшли в Естонії роботу.
Естонія заморозила понад 20 млн євро російських активів з початку повномасштабної війни росії проти України.
За матеріалами:
uamedia
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