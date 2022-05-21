В Естонії виступили за введення кораблів НАТО в Чорне море для розблокування українських портів — Finance.ua

В Естонії виступили за введення кораблів НАТО в Чорне море для розблокування українських портів

Вчора 20:20

Екс-командувач Силами Оборони Естонії вважає, що мета блокади — створення ще однієї точки тиску на Україну. Введення кораблів НАТО в акваторію Чорного моря для розблокування морських портів України та забезпечення безпечного торговельного судноплавства стало б ефективним кроком, оскільки росія не наважиться атакувати кораблі Північноатлантичного альянсу, заявив екс-командувач Силами Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас, пише agrotrend.com.ua.

За цим словами, росія має зняти блокаду українських морських портів.

«Метою блокади є крах української економіки, створення ще однієї точки тиску, щоб змусити Україну вступити в переговори і змусити поступитися хоча б за деякими вимогами росії. Можливо, в росії сподіваються, що якщо в інших регіонах світу буде досить великий дефіцит продовольства, то інші країни також почнуть тиснути на Україну, вимагаючи поступитися росії», — вважає політик.

Також Террас вважає, що введення кораблів НАТО та кораблів інших країн Європи в акваторію Чорного моря для розблокування українських портів та забезпечення судноплавства стало б потужним стримуючим фактором.

«Я не думаю, що росія наважиться атакувати судна НАТО, що супроводжують цивільні судна, адже це призведе до прямого зіткнення з НАТО, а Росія не в змозі мати справу з такою силою, як НАТО, адже вона вже має проблеми з Україною. На жаль я практично переконаний, що НАТО не пошле свої кораблі, побоюючись ескалації, але я впевнений, що росія не посміє атакувати кораблі НАТО», — підсумував Ріго Террас.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.