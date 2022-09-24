В ДПС пояснили перехід торговців на безготівкові платежі — Finance.ua
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В ДПС пояснили перехід торговців на безготівкові платежі

Казна та Політика
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У Державній податковій інспекції пояснили перехід торговців на безготівкові платежі.
Кабмін постановою від 29 липня 2022 року № 894 установив, що торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно, у такі строки:
  • з 1 січня 2023 року — торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у пункті 4);
  • з 1 січня 2024 року — торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у пункті 4);
  • з 1 січня 2025 року — торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб (крім торговців, зазначених у пункті 4);
  • з 1 січня 2026 року — торговці — фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
У зв’язку із прийняттям зазначеної вище постанови, постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» втрачає чинність з 01.01.2023.
За матеріалами:
Finance.ua
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