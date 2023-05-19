В ДПА пояснили нюанси відкриття фізособами – резидентами рахунків у фінустановах інших країн — Finance.ua

В ДПА пояснили нюанси відкриття фізособами – резидентами рахунків у фінустановах інших країн Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

У Державній податковій службі України надали роз’яснення щодо оподаткування доходів фізичних осіб — резидентів, отриманих з джерел за межами України.

Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України.

Фізичні та юридичні особи - резиденти мають право укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов’язання, пов’язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн та здійснювати через такі рахунки валютні операції.

Порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається НБУ.

Передбачено, що грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в Україні в банку.

Отже, чинним законодавством не заборонено фізичним особам — резидентам відкривати рахунки у фінансових установах інших країн. Водночас кошти за операціями суб'єктів господарювання — резидентів, зокрема з експорту товарів (послуг), підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Таким чином, для фізичної особи — підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України. Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання.

Одночасно зауважуємо, якщо кошти, отримані за зовнішньоекономічними контрактами, зараховані на рахунок, відкритий у системі WISE, а не на валютний рахунок для здійснення підприємницької діяльності у банку України, то такі кошти не включаються до доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку, але оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків — фізичних осіб.

Отже, дохід, отриманий фізичною особою — резидентом з джерел за межами України, включається до загального річного оподатковуваного доходу як іноземний дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

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