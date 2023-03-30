В Черкаській області будують завод із переробки кукурудзи — Finance.ua

В Черкаській області будують завод із переробки кукурудзи
У Черкаській області завершують будівництво заводу, який буде переробляти кукурудзу на експорт після введення в експлуатацію.
Про це в Facebook повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
«Познайомлю вас із одним проектом. Це — будівництво потужного заводу з перероблення кукурудзи на Черкащині. Такого рівня — третій у країні», — написав він.
Табурець розповів, що завод спрямований на виробництво продукції з доданою вартістю, але про що саме йдеться, поки що не уточнює.
Завод збудований вже на 85% відповідно до плану. Після запуску він перероблятиме до 300 тонн кукурудзи за добу. Робота підприємства буде направлена на експорт.
«Область не лише має бути сировинною базою, а й виробником власної продукції. Це важливо для нашої економічної міці. Для громади це нові робочі місця та додатковий ресурс на розвиток», — додав Табурець, уточнивши, що планують створити близько 70 робочих місць.
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