В Черкаській області будують завод із переробки кукурудзи — Finance.ua

В Черкаській області будують завод із переробки кукурудзи Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

У Черкаській області завершують будівництво заводу, який буде переробляти кукурудзу на експорт після введення в експлуатацію.

Про це в Facebook повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Познайомлю вас із одним проектом. Це — будівництво потужного заводу з перероблення кукурудзи на Черкащині. Такого рівня — третій у країні», — написав він.

Табурець розповів, що завод спрямований на виробництво продукції з доданою вартістю, але про що саме йдеться, поки що не уточнює.

Завод збудований вже на 85% відповідно до плану. Після запуску він перероблятиме до 300 тонн кукурудзи за добу. Робота підприємства буде направлена на експорт.

«Область не лише має бути сировинною базою, а й виробником власної продукції. Це важливо для нашої економічної міці. Для громади це нові робочі місця та додатковий ресурс на розвиток», — додав Табурець, уточнивши, що планують створити близько 70 робочих місць.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.