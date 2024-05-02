В авторизованих сервісних центрах Apple в росії закінчилися оригінальні запчастини для техніки — Finance.ua

В авторизованих сервісних центрах Apple в росії закінчилися оригінальні запчастини для техніки
В авторизованих сервісних центрах Apple в росії закінчилися оригінальні запчастини для техніки, що випускається яблучною компанією.
Як повідомляють росЗМІ, на цьому тлі вже припинено обслуговування деяких моделей iPhone і макбуків.
Якщо раніше для ремонту смартфонів доводилося використовувати запаси комплектуючих, що залишилися на складах Apple, то тепер вичерпалися і вони. Що робити далі - ніхто не знає.
Поки що в росії продовжують функціонувати сервісні центри компанії, але незабаром вони втратять статус авторизованих, кажуть експерти. Уже зараз є схема, за якою в процесі ремонту використовуються запчастини китайського походження або деталі, вилучені зі старих апаратів.
Нагадаємо, Apple однією з перших заявила про припинення співпраці з РФ після 24 лютого і відхід з російського ринку. Але тільки з 2 березня 2024 року компанія повністю перестала постачати деталі до своїх пристроїв у рф.
При цьому, є відомості, що компанія досі частково присутня на ринку. Так, новенькі iPhone 15 на старті можна було вільно купити в рф навіть всупереч санкціям. А в січні 2024 року Apple поповнила бюджет росії на $13 млн, сплативши антимонопольний штраф.
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