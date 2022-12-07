В Австралії оштрафували Uber на $14 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Австралії оштрафували Uber на $14 мільйонів

Фондовий ринок
20
В Австралії оштрафували Uber на $14 мільйонів
В Австралії оштрафували Uber на $14 мільйонів
Транспортну платформу Uber оштрафували у Австралії на 21 млн австралійських доларів (близько 14 млн дол США) за порушенням місцевого законодавства про захист споживачів.
Про це пише Reuters.
«Австралійський суд у середу оштрафував Uber Technologies Inc. на А$21 млн за погрози накладення штрафів за скасування, чого ніколи не відбувалося, й завищення ціни під час деяких подорожей», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що суд дещо знизив штраф у порівнянні із сумою, яку просив накласти регулятор ринку Австралійська комісія конкуренції та споживачів.
Відповідно до наданих суду доказів, менш як 1% користувачів Uber у Австралії потенційно могли понести фінансові встрати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.