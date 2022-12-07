В Австралії оштрафували Uber на $14 мільйонів — Finance.ua

В Австралії оштрафували Uber на $14 мільйонів
Транспортну платформу Uber оштрафували у Австралії на 21 млн австралійських доларів (близько 14 млн дол США) за порушенням місцевого законодавства про захист споживачів.
Про це пише Reuters.
«Австралійський суд у середу оштрафував Uber Technologies Inc. на А$21 млн за погрози накладення штрафів за скасування, чого ніколи не відбувалося, й завищення ціни під час деяких подорожей», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що суд дещо знизив штраф у порівнянні із сумою, яку просив накласти регулятор ринку Австралійська комісія конкуренції та споживачів.
Відповідно до наданих суду доказів, менш як 1% користувачів Uber у Австралії потенційно могли понести фінансові встрати.
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