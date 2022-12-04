В Audi презентували потужний і швидкий універсал — Finance.ua

В Audi презентували потужний і швидкий універсал Сьогодні 03:20 — Технології&Авто

В Audi презентували потужний і швидкий універсал, Фото: Audi

В Audi RS6 2023 з’явилася нова модифікація Performance. Заряджений варіант універсала Audi A6 став ще потужнішим і швидшим.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Audi.

Новий Audi RS6 Performance, як і раніше, оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо, але його потужність збільшили з 600 до 630 к. с., а крутний момент виріс з 800 до 850 Нм.

Тепер розгін до 100 км/год займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на 280 або 305 км/год.

Фото: Audi

Крім того, у Audi RS6 Performance переналаштовані 8-ступінчаста автоматична КПП та кермо, а повний привід доповнений новим спортивним диференціалом. За доплату запропоновано карбоново-керамічні гальма.

Відрізнити версію Performance від стандартного Audi RS6 можна лише зі спеціальним литим дискам діаметром 21 чи 22 дюйми. Крім того, розширили палітру кольорів кузова та варіантів обробки салону. Хоча в будь-якому випадку інтер’єр декорований шкірою, алькантарою та карбоном.

Фото: Audi

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