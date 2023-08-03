В аеропорту Барселони у російських туристів вкрали валізу і сумку з ювелірними виробами на суму понад 8 млн євро — Finance.ua

В аеропорту Барселони у російських туристів вкрали валізу і сумку з ювелірними виробами на суму понад 8 млн євро
В аеропорту Барселони у російських туристів вкрали валізу і сумку з ювелірними виробами і годинниками на суму понад 8 мільйонів євро.
La vanguardia називає пограбування історичним.
Відомо, що інцидент стався в цю середу, у сім'ї з росії вкрали валізу, коли вони стояли в черзі на посадку в літак. Злодіїв вистежили по камерах відеоспостереження і затримали через кілька годин.
З’ясувалося, що був викрадений білий чемодан Louis Vuitton і ексклюзивна сумка Hermés, інкрустована золотом і діамантами. За словами росіян, вони везли у валізі близько 10 тисяч доларів готівкою. Крім того, в сумці були:
- діамантова брошка Chanel вартістю близько 750 тисяч євро;
- брошка, що імітує лебедя, вартістю близько 600 тисяч євро;
- каблучка з діамантом в 47 карат, яку росіяни оцінили в чотири мільйони євро;
- ще одне кільце з діамантом, вартістю півмільйона євро;
- годинник Bulgari вартістю 800 тияч. євро і Chopard вартістю 45 тисяч євро;
- діамантовий браслет Tiffany вартістю близько 250 тисяч євро;
- діамантовий чокер Versace вартістю 100 тисяч євро;
- діамантові сережки, також оцінюються майже в мільйон євро.
Нагадаємо, раніше в мережі з’явилося відео з готелю в Анталії, де російські туристи винесли зі шведського столу 35 кілограмів їжі.
В кінці липня в Батумі пройшла акція протесту проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами на борту. Пасажири показували грузинам, які виступили проти їх прибуття в країну, непристойні жести, а також розповідали журналістам, що не вважають росію окупантом.
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