В аеропорту Барселони у російських туристів вкрали валізу і сумку з ювелірними виробами на суму понад 8 млн євро — Finance.ua

В аеропорту Барселони у російських туристів вкрали валізу і сумку з ювелірними виробами на суму понад 8 млн євро Сьогодні 17:10

В аеропорту Барселони у російських туристів вкрали валізу і сумку з ювелірними виробами на суму понад 8 млн євро

В аеропорту Барселони у російських туристів вкрали валізу і сумку з ювелірними виробами і годинниками на суму понад 8 мільйонів євро.

Відомо, що інцидент стався в цю середу, у сім'ї з росії вкрали валізу, коли вони стояли в черзі на посадку в літак. Злодіїв вистежили по камерах відеоспостереження і затримали через кілька годин.

З’ясувалося, що був викрадений білий чемодан Louis Vuitton і ексклюзивна сумка Hermés, інкрустована золотом і діамантами. За словами росіян, вони везли у валізі близько 10 тисяч доларів готівкою. Крім того, в сумці були:

діамантова брошка Chanel вартістю близько 750 тисяч євро;

брошка, що імітує лебедя, вартістю близько 600 тисяч євро;

каблучка з діамантом в 47 карат, яку росіяни оцінили в чотири мільйони євро;

ще одне кільце з діамантом, вартістю півмільйона євро;

годинник Bulgari вартістю 800 тияч. євро і Chopard вартістю 45 тисяч євро;

діамантовий браслет Tiffany вартістю близько 250 тисяч євро;

діамантовий чокер Versace вартістю 100 тисяч євро;

діамантові сережки, також оцінюються майже в мільйон євро.

Нагадаємо, раніше в мережі з’явилося відео з готелю в Анталії, де російські туристи винесли зі шведського столу 35 кілограмів їжі.

В кінці липня в Батумі пройшла акція протесту проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами на борту. Пасажири показували грузинам, які виступили проти їх прибуття в країну, непристойні жести, а також розповідали журналістам, що не вважають росію окупантом.

УНІАН За матеріалами:

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