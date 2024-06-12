УЗ запустила сервіс спецбронювання квитків для родичів поранених військовослужбовців — Finance.ua
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УЗ запустила сервіс спецбронювання квитків для родичів поранених військовослужбовців

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УЗ запустила сервіс спецбронювання квитків для родичів поранених військовослужбовців
УЗ запустила сервіс спецбронювання квитків для родичів поранених військовослужбовців
«Укрзалізниця» оголосила про запуск онлайн-сервісу для бронювання квитків військовими та родичами поранених військовослужбовців, яких евакуюють медичними потягами.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Навіщо це? Сервіс створений для полегшення процесу евакуації бійців та забезпечення підтримки їхніх родин.
«Наші поїзди продовжують евакуацію поранених захисників. Вони повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог тут не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових», — пояснюють в УЗ.
Тож якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку.

Як зробити спецбронювання?

Важливо! Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД вашого пораненого родича, а також документ, що підтверджує вашу спорідненість.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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