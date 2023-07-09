УЗ залишає у розкладі додатковий поїзд Київ-Львів — Finance.ua

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УЗ залишає у розкладі додатковий поїзд Київ-Львів

Фондовий ринок
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УЗ залишає у розкладі додатковий поїзд Київ-Львів
УЗ залишає у розкладі додатковий поїзд Київ-Львів
Укрзалізниця залишає в розкладі до середини липня додатковий поїзд № 191/192 Київ-Львів, який почав курсувати з 30 червня, щоб задовольнити зростання попиту на квитки у західному напрямку.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
«Додатковий поїзд № 191/192 Київ-Львів швидко довів свою незамінність, тому призначаємо його і надалі», — йдеться у повідомленні.
Починаючи з 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 липня поїзд відправлятиметься з Києва о 07:05 та прибуватиме до Львова о 14:49. У ці ж дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 та прибуватиме до столиці о 22:27.Поїзд сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу: з кондиціюванням, відеоспостереженням, вакуумними туалетами та сповивальними столиками в туалетах. Для пасажирів із Дніпра узгоджено легку пересадку на цей рейс із поїздів № 79 Дніпро-Київ та № 38 Запоріжжя-Київ.
Для пасажирів з Харкова — пересадка з поїзда № 63 Харків-Київ протягом 1,5 години. Також — у зворотному напрямку: здійснити пересадку зі львівського поїзда № 192/191 можна на поїзди № 64 Київ-Харків та № 80 Київ-Дніпро.
Час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин. Раніше ми писали, що через реконструкцію залізничного вузла польської столиці деякі популярні серед українців поїзди не будуть зупинятися на лівобережжі Варшави.
Також нагадаємо, що Укрзалізниця запустила пілотний проєкт поїздів далекого сполучення з жіночими купе.
За матеріалами:
Finance.ua
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