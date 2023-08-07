УЗ призначила додатковий поїзд на Львів ще на дві дати — Finance.ua

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УЗ призначила додатковий поїзд на Львів ще на дві дати

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УЗ призначила додатковий поїзд на Львів ще на дві дати
УЗ призначила додатковий поїзд на Львів ще на дві дати
Через великий попит пасажирів «Укрзалізниця» продовжила курсування додаткового поїзда № 191/192 сполученням Київ — Львів ще на дві дати.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
За даними прес-служби, поїзд відправлятиметься з Києва 9 та 10 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.
Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.
Крім того, в склад поїзда № 89 включили по два додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня, і один додатковий вагон в склад поїзда № 12 зі Львова до Одеси на 8 серпня і з Одеси до Львова на 9 серпня.
«Всі вагони — фірмові, з кондиціонуванням, максимально комфортні для літніх подорожей в спеку», — повідомили в УЗ.

Додаткові поїзди

Нагадаємо, «Укрзалізниця» через високий попит назначила у серпні додаткові потяги з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова. Також УЗ також призначила кілька додаткових рейсів з Києва до Ужгорода та Вінниці.
Також УЗ призначила додатковий потяг Київ-Ясіня, який курсуватиме до станцій Яремче, Татарів-Буковель та Ворохта.

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За матеріалами:
УНІАН
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