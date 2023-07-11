УЗ призначає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова — Finance.ua
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УЗ призначає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова

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УЗ призначає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
УЗ призначає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
«Укрзалізниця» оголосила, що з 16 липня призначає пооїзд Інтерсіті+ № 720/719 за маршрутом Київ — Харків.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Один iз найбільш популярних і завантажених напрямків Укрзалізниці отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem.⠀Поїзд № 720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд № 719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56», — розповіли в УЗ.
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При цьому з 19 липня розклад поїзда буде трохи скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.
Квитки на поїзд вже доступні в застосунку УЗ, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Вартість квитків на момент написання новини становить 834,96 грн у сидячому вагоні першого класу та 489,70 грн у сидячому вагоні другого класу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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