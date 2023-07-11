УЗ призначає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова — Finance.ua

УЗ призначає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

УЗ призначає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова

«Укрзалізниця» оголосила, що з 16 липня призначає пооїзд Інтерсіті+ № 720/719 за маршрутом Київ — Харків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Один iз найбільш популярних і завантажених напрямків Укрзалізниці отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem.⠀Поїзд № 720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд № 719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56», — розповіли в УЗ.

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При цьому з 19 липня розклад поїзда буде трохи скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку УЗ, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Вартість квитків на момент написання новини становить 834,96 грн у сидячому вагоні першого класу та 489,70 грн у сидячому вагоні другого класу.

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