УЗ провела аукціон щодо відправлень зерна у напрямку портів — Finance.ua

УЗ провела аукціон щодо відправлень зерна у напрямку портів
АТ «Укрзалізниця» 17 жовтня провела голландські аукціони на «Прозорро.Продажі» щодо вагоновідправлень у зерновозах ЦТЛ до портів. На торги виставили 40 лотів по 5 вагонів і 10 лотів по 10 вагонів. Ними можна скористатися для перевезень збіжжя у напрямку портів — окрім Ізмаїлу та Рені, передає Rail.insider.
Стартова ціна лотів становила 600 грн на добу. Під час торгів вона могла зменшитися до 354 грн на добу.
У торгах перемогли такі українські компанії: ПП «Атланта-Агро», ТОВ «Грейнсвард», ТОВ «УТЛ-2» й ТОВ «Перша логістична компанія». Остаточна вартість вагонів коливалась від 552 грн на добу до мінімально можливої — 354 грн на добу.
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