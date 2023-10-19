УЗ провела аукціон щодо відправлень зерна у напрямку портів — Finance.ua

УЗ провела аукціон щодо відправлень зерна у напрямку портів Сьогодні 14:32 — Фондовий ринок

АТ «Укрзалізниця» 17 жовтня провела голландські аукціони на «Прозорро.Продажі» щодо вагоновідправлень у зерновозах ЦТЛ до портів. На торги виставили 40 лотів по 5 вагонів і 10 лотів по 10 вагонів. Ними можна скористатися для перевезень збіжжя у напрямку портів — окрім Ізмаїлу та Рені, передає Rail.insider

Стартова ціна лотів становила 600 грн на добу. Під час торгів вона могла зменшитися до 354 грн на добу.

У торгах перемогли такі українські компанії: ПП «Атланта-Агро», ТОВ «Грейнсвард», ТОВ «УТЛ-2» й ТОВ «Перша логістична компанія». Остаточна вартість вагонів коливалась від 552 грн на добу до мінімально можливої — 354 грн на добу.

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