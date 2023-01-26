УЗ попередила про затримку поїздів західного напрямку через відключення електрики — Finance.ua

УЗ попередила про затримку поїздів західного напрямку через відключення електрики
Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів «Укрзалізниці» затримуються на 30 хвилин і більше.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зокрема, затримуються:
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ (+1:08);
- № 743/744 Київ — Львів (+0:46).
Крім того, у зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці УЗ організовує пересадку пасажирів рейсу № 712/711 Київ-— Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку поїзна бригада повідомить додатково.
«Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами», — йдеться в повідомленні.
При цьому київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, додали в пресслужбі.
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