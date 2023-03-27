УЗ оновила правила повернення квитків: що змінилось — Finance.ua

УЗ оновила правила повернення квитків: що змінилось Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

УЗ оновила правила повернення квитків: що змінилось

«Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Відтепер можна повернути повну вартість квитка навіть після відправлення потяга.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень», — сказано в повідомленні.

Що змінилось:

спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (раніше, згідно правил, оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн);

дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше — не менше ніж за 9 годин), а також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення; вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка після відправлення можливе лише офлайн);

приведено у відповідність з сучасними нормами терміни та визначення (наприклад, визначення «дитина-інвалід» замінено на «дитина з інвалідністю», а визначення «інвалід війни» замінено на визначення «особа з інвалідністю внаслідок війни»);

урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;

уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;

введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало — місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.

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