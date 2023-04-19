Успадкування соціальних страхових виплат — Finance.ua

Успадкування соціальних страхових виплат Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Про це пише Кадровик.

Існують два види спадкування:

за заповітом;

за законом.

Згідно зі статтею 1218 ЦКУ, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Однак варто підкреслити, що права та обов’язки, що нерозривно пов’язані безпосередньо з особою спадкодавця, зокрема, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, — до складу спадщини не входять.

Тобто спадкоємці померлої людини можуть отримати лише ті страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, які належали застрахованій особі, та не були одержані нею за життя.

При цьому, відповідно до Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», до складу спадщини можуть включатися і суми страхових виплат, що не були своєчасно виплачені постраждалій людині, з вини уповноваженого органу управління або його територіальних органів.

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