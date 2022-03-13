Усі викладачі отримуватимуть зарплати, а студенти – стипендії, – Гришина — Finance.ua
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Усі викладачі отримуватимуть зарплати, а студенти – стипендії, – Гришина

Вчора 04:18Особисті фінанси
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Усі викладачі отримуватимуть зарплати, а студенти – стипендії, – ГришинаУсі викладачі отримуватимуть зарплати, а студенти – стипендії, – Гришина, www.freepik.com
Всі науково-педагогічні працівники, які перебувають на зв’язку та проводять навчання в умовах воєнного стану, будуть отримувати зарплату. А студентам в цей час виплачуватимуться стипендії.
Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, коментуючи підсумки онлайн-зустрічі з головою Комітету, представниками МОН та Спілки ректорів.
За її словами, наразі більшість ректорів перебувають на робочих місцях, вони контролюють роботу та тримають оборону.
Юлія Гришина повідомила, що низка закладів вищої освіти, що розташовані не в зоні бойових дій, розпочинають дистанційне навчання вже з понеділка, 14 березня.
Крім цього, ректори підтримали законопроєкт про відміну ЗНО, ДПА цьогоріч. Акредитацію буде проведено безкоштовно та без звичних процедур.
Додамо, що через війну в Україні у МОН напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там наголосили, що жодних іспитів для вступу в університет не буде. МОН вже подало відповідний законопроєкт до Верховної Ради, його розглянуть найближчим часом.
За матеріалами: Телеканал 24
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