Усі товари з найбільшого складу з нелегальною гуманітаркою передадуть військовим, – БЕБ — Finance.ua

Усі товари з найбільшого складу з нелегальною гуманітаркою передадуть військовим, – БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) не змогли встановити причетних до масового завезення і приховування іноземної гуманітарної допомоги, яку знайшли на складі в Убинях Львівської області.
5 травня Личаківський районний суд Львова наклав арешт на усі піддони з виявленими на складі товарами, оскільки вони є речовими доказами у справі, повідомляє видання «Наші гроші. Львів».
Але уже 12 травня цей самий суд розглянув клопотання старшого детектива БЕБ про зняття арешту.
У своєму клопотанні детектив БЕБ повідомив, що слідству не вдалося знайти власника вилучених товарів, а під час тривалого зберігання деякі з них, зокрема харчові продукти, можуть зіпсуватись. Тому він попросив суд поділити усі товари між різними військовими частинами, а також передати частину гуманітарки Херсонській та Миколаївській ОВА, які звернулись з відповідними запитами до БЕБ.
«У ході проведення досудового розслідування власника вилученого майна встановити не вдалося, під час допитів власник та володілець приміщення, у яких виявлено майно, показали, що хто є власником майна їм, не відомо», — зазначається у клопотанні детектива БЕБ.
Суддя Личаківського райсуду Світлана Леньо задовольнила клопотання детектива БЕБ і зняла арешт з усього вилученого майна. Товари передадуть військовим частинам та військовим адміністраціям, які вказані у клопотанні.
Довідка Finance.ua:
- про величезний підпільний склад з гуманітарною допомогою площею 1600 кв. м БЕБ повідомило 25 квітня. Цей склад детективи виявили ще на початку лютого, після чого відкрили кримінальне провадження і почали шукати власника товарів. Серед виявлених товарів були харчові продукти (зокрема, понад 300 тис. консерів), дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг — всього біля тисячі піддонів;
- у БЕБ не уточнили вартість всього виявленого майна, але під час обуку тільки консервів було знайдено орієнтовно 74 тони вартістю близько 20 млн грн;
- детективи БЕБ підозрюють, що група невстановлених осіб в змові з працівниками митниці організували ввезення товарів через польський кордон без сплати митних платежів.
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