БЕБ викрило схему привласнення 4,8 млн грн державних коштів — Finance.ua
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БЕБ викрило схему привласнення 4,8 млн грн державних коштів

Кримінал
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Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення 4,8 млн грн державних коштів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
До схеми причетні три підприємства, одне з яких державне. Його посадові особи уклали договір про утилізацію відпрацьованих ємностей для зберігання етилмеркаптану (добавка до газу).
БЕБ викрило схему привласнення 4,8 млн грн державних коштів
За послуги підрядник отримав від державної компанії 9,58 млн грн. Утім, кількість утилізованих відходів не відповідає передбаченій договором.
Також детективи виявили, що частину послуг нібито надавав субпідрядник — інша приватна компанія. Однак бюро не знайшло фактичних підтверджень проведених робіт.
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