USDA збільшило оцінку врожаю пшениці та кукурудзи в Україні — Finance.ua

USDA збільшило оцінку врожаю пшениці та кукурудзи в Україні Сьогодні 06:00 — Аграрний ринок

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік, де показники врожаю української пшениці та кукурудзи збільшуються, обсяги їх експорту залишаються без змін.

Відповідно до оновлених прогнозів, у 2024/2025 МР показники виробництва пшениці та кукурудзи в Україні зростуть на 0,5 млн т — до 23,4 млн т та на 0,3 млн т — до 26,8 млн т відповідно. Щодо експорту, то прогноз залишається без зміни: 15,5 млн т пшениці та 22 млн т кукурудзи.

Так, цього МР передбачається збільшення виробництва, споживання та кінцевих запасів пшениці, але скорочення її обсягів торгівлі.

Зокрема, прогноз щодо світового виробництва пшениці підвищено на 3,4 млн т — до 797,2 млн т, завдяки зростанню виробництва в Австралії (+2,1 млн т — до 34,1 млн т), Аргентині (+0,8 млн т — до 18,5 млн т) та Україні (+0,5 млн т — до 23,4 млн т).

Крім того, світове споживання пшениці також збільшиться на 2,9 млн т — до 806,7 млн т завдяки зростанню кормового використання в Австралії, ЄС і Таїланді.

При цьому світова торгівля пшеницею скоротиться на 0,9 млн т — до 208,1 млн т, через зменшення експорту ЄС (-1,0 млн т — до 27,0 млн т), РФ (-0,5 млн т — до 45,0 млн т) та США (-0,4 млн т — до 22,7 млн т).

Водночас прогнозується зростання світових кінцевих запасів на 2,5 млн т — до 260,1 млн т в основному за рахунок збільшення запасів у Туреччині, Аргентині, США, Австралії та рф.

Щодо кукурудзи, то в 2024/2025 МР передбачається зростання виробництва, скорочення обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Зокрема, за оновленим прогнозом світове виробництво кукурудзи зросте на 1,7 млн т — до 1 214,2 млн т. Так, зростання в Індії, рф (+0,7 млн т — до 14,0 млн т) та Україні (+0,3 млн т — до 26,8 млн т) частково компенсується зниженням в Південній Африці (-1,0 млн т — до 16,0 млн т) та Мексиці (-0,4 млн т — до 23,3 млн т).

Укрінформ За матеріалами:

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