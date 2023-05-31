Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль — Finance.ua
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Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль

Казна та Політика
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Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль
Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль
Кабінет Міністрів уже зібрав близько 62 млрд грн у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

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«Близько 62 млрд грн уже зібрано урядом у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 млрд доларів. Далі — працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму», — сказав Шмигаль.
За його словами, влада буде робити все, щоб кожен, хто втратив власну домівку, отримав компенсацію якнайшвидше.
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«Запускаємо нові проєкти та ініціативи для відновлення нашої країни. Залишаємося сильними. Допомагаємо один одному і нашим Силам безпеки та оборони», — підкреслив він.
Нагадаємо, уряд удосконалив механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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