Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль — Finance.ua

Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль

Кабінет Міністрів уже зібрав близько 62 млрд грн у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Близько 62 млрд грн уже зібрано урядом у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 млрд доларів. Далі — працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму», — сказав Шмигаль.

За його словами, влада буде робити все, щоб кожен, хто втратив власну домівку, отримав компенсацію якнайшвидше.

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«Запускаємо нові проєкти та ініціативи для відновлення нашої країни. Залишаємося сильними. Допомагаємо один одному і нашим Силам безпеки та оборони», — підкреслив він.

Нагадаємо, уряд удосконалив механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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