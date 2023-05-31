Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль — Finance.ua

Уряд зібрав уже близько 62 мільярдів у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії — Шмигаль
Кабінет Міністрів уже зібрав близько 62 млрд грн у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.
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«Близько 62 млрд грн уже зібрано урядом у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 млрд доларів. Далі — працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму», — сказав Шмигаль.
За його словами, влада буде робити все, щоб кожен, хто втратив власну домівку, отримав компенсацію якнайшвидше.
«Запускаємо нові проєкти та ініціативи для відновлення нашої країни. Залишаємося сильними. Допомагаємо один одному і нашим Силам безпеки та оборони», — підкреслив він.
Нагадаємо, уряд удосконалив механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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