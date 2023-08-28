Уряд збільшив зарплати деяким бюджетникам: хто отримає надбавки — Finance.ua

Уряд збільшив зарплати деяким бюджетникам: хто отримає надбавки Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Уряд збільшив зарплати деяким бюджетникам: хто отримає надбавки

Уряд збільшив оплату праці працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які безпосередньо виконують обов’язки та завдання в зоні можливих та активних бойових дій.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів.

«Попри регулярні обстріли з боку росії та бойові дії, в прикордонних регіонах нашої країни продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, підприємств енергосектору, транспорту та інших, які забезпечують життєдіяльність мешканців цих територій і надання їм соціальних послуг. Вони працюють в надскладних умовах, і цим рішенням уряду ми прагнемо фінансово їх підтримати», — прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Що передбачає рішення уряду

На період дії воєнного стану встановлюється щомісячна надбавка працівникам бюджетних установ та організацій за роботу з особливими умовами праці:

на територіях можливих бойових дій — у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій — у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Окрім того, працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу.

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Також органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, цього літа інфопростір сколихнула новина, мовляв, вчителям після війни можуть підвищити зарплату до 40 тисяч гривень у місяць. Відразу уточнимо, що член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин зазначив , що підняття до такого рівня зарплатні потягне за собою «болючі та складні наслідки». Мається на увазі скорочення шкіл, сертифікація вчителів та інше. Тобто наразі про негайну реалізацію цього сценарію не йдеться.

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