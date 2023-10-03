Уряд залучив 400 млрд грн через продаж ОВДП з початку року — Finance.ua

Уряд залучив 400 млрд грн через продаж ОВДП з початку року Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Уряд залучив 400 млрд грн через продаж ОВДП з початку року

Упродовж дев’яти місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 277,8 млн грн, $2,5 млн і 709,3 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 179 млн грн, $2,4 млн та 588 млн євро.

Згідно з даними НБУ, протягом січня — вересня 2023 року запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 105,6 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у вересні - на 7,7 млн грн в еквіваленті.

Зазначається, що роловер вкладень в ОВДП за підсумками дев’яти місяців 2023 року становить 129% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

«У вересні максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 19,20% річних, у доларах США — 4,80% річних, в євро — 3,25% річних», — повідомляють у Нацбанку.

Як уточнюється, загалом із початку повномасштабної війни до 30 вересня 2023 року (включно) урядом на первинних аукціонах було залучено 430,2 млн грн, $4,4 млн та 1,6 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 392,3 млн грн, $5,2 млн та 1,2 млн євро.

«Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами», — зазначили в НБУ й додали, що другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.

Зокрема, станом на 1 жовтня він становив:

22,3 млн грн, або 26,5% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 вересня — 27,3 млн грн, або 33,3%);

$880,4 млн, або 60,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 вересня — $984,2 млн, або 66,2%);

97,4 млн євро, або 16,5% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 вересня — 95,9 млн євро, або 16,3%).

«Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 жовтня становить 58,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2023 року», — уточнив регулятор.

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