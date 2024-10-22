Уряд залучить понад €17 мільйонів від ЄІБ для розвитку міського транспорту України — Finance.ua

Уряд залучить понад €17 мільйонів від ЄІБ для розвитку міського транспорту України Вчора 20:21 — Казна та Політика

Уряд залучить понад €17 мільйонів від ЄІБ для розвитку міського транспорту України

Уряд схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 жовтня, передає Укрінформ із посиланням на відео, опубліковане в його Телеграмі

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«Схвалюємо проєкт розпорядження Президента, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України», — зазначив очільник уряду.

За його словами, кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт «Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України», який запроваджує нову модель ринку залізничних перевезень.

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